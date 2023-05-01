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الإثنين، 01-05-2023 01:11 م

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

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الوكيل الإخباري - بيّنت مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة السير قاموا بضبط مركبتين وسائقيهما بعد أن ظهرتا بمخالفات تهدد السلامة العامة في مواد مصوّرة وردت إلى الإدارة.

وقال الناطق الإعلامي إنَّ إحدى المركبتين كانت مركبة شحن وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة تمثّلت بارتفاع الحمولة بصورة خطرة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

بينما تم ضبط المركبة الأخرى بصورة متهورة واستعراضية تمثّلت بقطع الجزر الوسطية والدخول على مسرب الباص السريع.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم حجز المركبتين واتخاذ المقتضى القانوني بتحويل السائقين اللذين هددا السلامة العامة إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة.

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