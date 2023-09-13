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الأربعاء، 13-09-2023 04:18 ص

الامن العام : مواطن يطعن شقيقته في عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن ثلاثينيا يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على طعن شقيقته الثلاثينية بأداة حادة في يدها ورجلها، بمنطقة حي نزال في العاصمة عمان.

وأضاف المصدر لموقع الوكيل الاخباري أنه تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابة من قبل كوادر الدفاع المدني، ونقلها إلى مستشفى البشير الحكومي لاستكمال علاجها.

ووصفت حالة المصابة العامة بالمتوسطة ، فيما تم ضبط الشخص وتوديعه إلى المركز الأمني المختص لإجراء اللازم بحقه.

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