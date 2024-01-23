الامن العام يُحذر المواطنين في هذه المناطق - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

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بدورها جددت مديرية الأمن العام مساء الثلاثاء تحذيراتها بسبب الظروف الجوية ، واكدت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم للسائقين اثناء القيادة.

وقالت ان مرتفعات عجلون وجرش تشهد تشكل للضباب واختفاء شبه كلي لمعالم الطريق في مناطق (طريق اربد عجلون - راس منيف - صخرة - عبين - القاعدة عنجرة - سوف).



واكدت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم اثناء القيادة في تلك المناطق حفاظا على السلامة العامة .

وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا الى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وفق الأرصاد الجوية.