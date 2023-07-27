الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-07-2023 09:40 ص

الامن العام يحذر من الأنوار (المبهرة) : تشكل خطورة كبيرة

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الوكيل الاخباري - قال مندوبو الإدارات المرورية إن الكوادر الميدانية المختصة انتشرت بشكل مبرمج ومكثف للعمل ضمن خطة مرورية بهدف تسهيل حركة السير الصباحية وحركة المتنزهين بالتزامن مع نهاية الأسبوع وبدء فعاليات مهرجان جرش .

وحذر مندوب الدوريات الخارجية خلال استعراضه التقرير المروري ، من إضافة الأنوار (المبهرة) على المركبات، مشددا على انها مخالفة وتشكل خطورة كبيرة على سلامة مستخدمي المركبات المقابلة لأثرها على قدرة السائق من الرؤية بوضوح.

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