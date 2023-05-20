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السبت، 20-05-2023 09:24 م

الامن العام يحذر من الاحتيال المالي الالكتروني

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الامن العام المواطنين والمقيمين بالمملكة من الوقوع في لاحتيال المالي الالكتروني من خلال اعلانات المنصات الوهمية وتطبيقات العمل بالمهمات اليومية .

وحذرت الوحدة في منشورها على الفيسبوك من اعلانات المنصات الوهمية وتطبيقات العمل بالمهمات اليومية .

كما حذرت من الارباح الخيالية لكل مهمة او تحويل اموال من خلال المحافظ الالكترونية او محافظ العملات المشفرة .

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