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الخميس، 03-08-2023 03:17 م

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - حذّرت مديرية الأمن العام من ارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية مؤكدة تشديد إجراءاتها الميدانية لمراقبة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع .

ودعتْ المديرية المواطنين للتعاون معها ضمن إجراءاتها في التعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية بضرورة رفض هذه الظاهرة ونبذ مرتكبيها وحماية الآمنين من عبثهم. 

وأضافت أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية باتت ظاهرة مرفوضة مجتمعياً لما تشكله من خطورة محققة على سلامة القاطنين بالقرب من منزل مطلق العيارات النارية.

وأشارت إلى أنه وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز يتم رصد هذه الظاهرة عبر دوريات باللباس المدني على مدار الساعة، ويتم متابعة التحقيقات بالبلاغات الواردة كافة ، وبكل حزم وسرية.

كما بيّنت أنه وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية يتم عقد أنشطة وبرامج ومبادرات للتحذير من اطلاق العيارات النارية، إضافة إلى لقاءات وزيارات مجتمعية لتوضيح خطورتها والتذكير بممنوعيتها .

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