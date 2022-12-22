الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 22-12-2022 01:19 ص

الامن العـام : فتاة تقتل 3 من عائلتها في اربد

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية  - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من افراد الأسرة.

وأكد لموقع الوكيل الاخباري أنه جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

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