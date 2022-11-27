ضبط 70 مخالفة لمحال تجارية أعلنت عن عروض وتخفيضات وهمية

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، إن الوزارة حررت 70 مخالفة بحق تجار خالفوا القوانين عبر تقديم عروض وتنزيلات وهمية خلال ما يعرف باسم “الجمعة البيضاء”.

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وأشار البرماوي إلى تنفيذ 11 الف جولة رقابية على الأسواق منذ بداية العام 2022 وتحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة تموينية.



وبحسب البرماوي، حررت الوزارة أكثر من 5 آلاف مخالفة منذ بداية.



وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، على متابعتها للعروض والتنزيلات “الوهمية” من مختلف المتاجر في الأردن، وخاصة خلال مواسم التنزيلات، مثل الجمعة البيضاء.



