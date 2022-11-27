الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 09:32 ص

ضبط 70 مخالفة لمحال تجارية أعلنت عن عروض وتخفيضات وهمية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، إن الوزارة حررت 70 مخالفة بحق تجار خالفوا القوانين عبر تقديم عروض وتنزيلات وهمية خلال ما يعرف باسم “الجمعة البيضاء”.

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وأشار البرماوي إلى تنفيذ 11 الف جولة رقابية على الأسواق منذ بداية العام 2022 وتحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة تموينية.


وبحسب البرماوي، حررت الوزارة أكثر من 5 آلاف مخالفة منذ بداية.


وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، على متابعتها للعروض والتنزيلات “الوهمية” من مختلف المتاجر في الأردن، وخاصة خلال مواسم التنزيلات، مثل الجمعة البيضاء.


 




 

 


 

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