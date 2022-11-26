هام من الامن العام للمواطنين بشأن مخالفات السير - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام مقطعا مصورا لمخالفات مرورية متحركة تم ضبطها خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت المديرية في منشور على الفيسبوك : " كن معنا وشاركنا أمانة المسؤولية في حماية الأرواح والممتلكات، وتذكر بأنها مسؤولية جماعية لا تحتمل التقصير أو الاستهتار ".



وتابعت المديرية : "مخالفات مرورية متحركة تم ضبطها من قبل نشامى الأمن العام خلال ال 24 ساعة الماضية لتأثيرها المباشر على السلامة العامة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المباشرة بحق مرتكبيها ".



ووجهت رسالة للمواطنين بأن يكونوا شركاء مع المديرية في رفض مثل هذه السلوكيات لحماية الأرواح والممتلكات، وأنها مسؤولية جماعية لا تحتمل التقصير أو الاستهتار، داعية إلى عدم التردد في إرسال مشاهداتهم إلى الرقم: 0770999030.

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