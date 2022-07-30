السبت 30-07-2022
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عجلون.. مطالب بتأهيل وصيانة طريق وادي الطواحين
اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور
مجمع اللغة يطلق مسابقاته الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)
مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لمشاريع
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين تقيم بطولة "جيلنا" لخماسي كرة القدم لإقليم الوسط
(296) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية في النصف الأول من العام الجاري
كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله