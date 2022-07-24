منح مالية لبلدية طبقة فحل بقيمة 230 ألف دينار

الوكيل الاخباري - خصصت وزارة الإدارة المحلية، منحا مالية لصالح بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، بقيمة 230 ألف دينار.



وقال رئيس البلدية كثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن تلك المنح خصص منها مبلغ 150 ألف دينار لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار، لافتاً إلى أنه سيجري من خلال المشروع إنشاء عبارات صندوقية في المناطق المحتاجة، ما يسهم في تحسين البنية التحتية للشوارع، والحد من معاناة وشكاوى المواطنين السنوية.

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