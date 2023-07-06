الامن يشتبه بمركبة على طريق اربد - عمان .. وكانت المفاجأة !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبط العاملون في فرق الدوريات الخارجية، احد السائقين حيث كان يقود مركبته بطريقة متهورة تحت تأثير المشروبات الكحولية ، معرضا حياته والآخرين للخطر .



ووفق ادارة الدوريات الخارجية إن احدى الدوريات المتمركزة على طريق اربد باتجاه العاصمة عمان اوقفت احد سائقي المركبات عند ملاحظته يسير بسرعة وتهور، ليتبين أنه غير متمالك لنفسه ويقود تحت تأثير المشروبات الكحولية.



وأكدت الادارة أنه تم ضبط السائق وتسليمه الى المركز الامني لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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