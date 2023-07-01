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السبت، 01-07-2023 12:33 م

مدير حدود المدورة: وصول 31 حافلة على متنها 1000 حاج

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الوكيل الاخباري - أكد العقيد احمد السعودي مدير حدود المدورة، أنه وبتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ومدير إدارة الإقامة والحدود أنه تم وضع كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .اضافة اعلان



وتم رفد المركز الحدودي بالكادر البشري المؤهل والمدرب لإنهاء كافة المعاملات بأسرع وقت ممكن توفيرا للوقت والجهد على الحجاج .


وأشار العقيد السعودي الى وصول 31 حافلة وعلى متنها 1000 حاج من الاردنيين وحجاج عام 67 حتى الساعة 11 صباح اليوم .


وقال العقيد السعودي لإذاعة الأمن العام إنه تم التنسيق مع الدوريات الخارجية لمرافقة حجاج 67 بدوريات من ساعة خروجهم من المركز الحدودي حتى ايصالهم الى الجسر ومغادرتهم باتجاه الأراضي الفلسطينية.


من جانبه قال العقيد خليل البزايعة نائب مدير ادارة أمن الجسور إنه تم وضع كافة الخطط لتسهيل عبور الحجاج الى الاراضي الفلسطينية وكافة سبل الراحة للحجاج مشيرا الى بدء توافد حجاج 67 الى جسر الملك حسين تباعا حيث من المتوقع وصول على مدار عدة ايام حوالي 4200 حاج .


من جانب آخر قال المقدم طلال الزعبي نائب مدير حدود مطار الملكة علياء  إنه وبناء على توجيهات مدير الامن العام تم مضاعفة الجهود بالتعاون التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية العاملة في المطار من اجل تقديم خدمة مميزه تسهل عملية استقبال الحجاج سواء كانوا أردنيين وباقي الجنسيات ومنذ لحظة وصولهم الى ارض المطار حيث تم رفد مرتبات المطار بإعداد بشرية مناسبة ومؤهلة لتغطية هذا الواجب

 




 

 


 

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