الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

حادث تدهور على طريق اوتوستراد المفرق – الزرقاء

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الإثنين، 03-07-2023 08:56 ص

حادث تدهور على طريق اوتوستراد المفرق – الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية الملازم أول أنس الخالدي، صباح الاثنين، إنه تم التعامل في الفترة الصباحية مع حادث تدهور على طريق اوتوستراد المفرق – الزرقاء.اضافة اعلان



وأوضح الخالدي أن الحادث كان تدهورا لمركبة، ونتج عنه إصابة واحدة متوسطة تم نقلها إلى المستشفى.


وأشار إلى أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي عوائق تذكر على الطرق الخارجية.


ولفت إلى أنه تم التعامل الأحد مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد – عمّان، ولم ينتج عنه أي إصابات.


وأضاف أنه تم ضبط العديد من السرعات وأبرزها من 90-161 أيضا 90-157 على طريق الأزرق.

 




 

 


 

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