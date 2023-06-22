الدوريات الخارجية: إضافة ساعات عمل لصيانة طريق اربد - عمان

الوكيل الإخباري - قال مندوب الدوريات الخارجية إنه تم إضافة ساعات للمقاول المنفذ لصيانة طريق اربد - عمان لتصبح من (9 مساء الى 6 صباحا ) بدا من (11 ليلا الى 6 صباحا).

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وأشار المندوب، عبر إذاعة الأمن العام، إلى أن الرقابة المرورية المستمرة على مدار الساعة أسفرت عن ضبط عدد من السرعات العالية على الطرق الخارجية إذ تم ضبط مركبة تسير بسرعة 170 كلم/ساعة وأخرى بسرعة 164 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي بمنطقة المحمدية وتم إجراء اللازم بحق المخالفين



وبين أنه تم التعامل أمس مع إحدى المخالفات المرورية الخطرة والمتمثلة بعدم تثبيت الحمولات من قبل مركبات الشحن على اوتوستراد المفرق -الزرقاء، إذ تم التعامل مع انسكاب لمادة الزيوت على الطريق الخلفي وتم طمر الزيوت.