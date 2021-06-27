الاوبئة توضح بشأن وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن وفاة الستيني بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا ليس من أنماط الوفاة التي يسببها التطعيم.وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الأحد، أنه تلقى المطعوم وانتظر الفترة الموضوعة ضمن البروتوكول الطبي، وأثناء هذه المدة وافته المنية.وأشار إلى أنه لم يبلغ عن أي آثار جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى، لافتا إلى أن الحكم سيكون بعد إصدار تقرير الطب الشرعي، حيث سيتم إعلانه.وبين أن الشخص يشكو من أمراض غير سارية ويعاني من سمنة مفرطة.