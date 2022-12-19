البحرين تتضامن مع الأردن

الوكيل الاخباري - أعربت مملكة البحرين، عن وقوفها وتضامنها التام مع الأردن في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، والقضاء على الفكر التكفيري المتطرف، وفق وكالة الأنباء البحرين "بنا".



وقالت الوزارة البحرينية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن خالص بلادها ومواساتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء مداهمة أمنية في محافظة معان لمقر خلية إرهابية تضم المشتبه بهم بقتل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح، داعية المولى عز وجل أن يرحم شهداء الواجب الوطني ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

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