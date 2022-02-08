البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

الوكيل الاخباري - وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.



ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مكتب المفوضية في عمّان، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد.

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