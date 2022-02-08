الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

سرايا القدس تستهدف قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالرصاص جنوب غرب جنين

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

تركيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح توركوفاك المحلي

الجامعة العربية تدين مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال

الثلاثاء، 08-02-2022 08:36 م

البحرين تدعم اللاجئين السوريين في الأردن

ffff


الوكيل الاخباري - وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مكتب المفوضية في عمّان، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
45f7be4316cd3f095b2f0abad0b00925

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

1644344964235

بدء عملية ردم الحفر والآبار العميقة المهجورة بلواء بني كنانة

maxresdefault

المستقلة للانتخاب: مؤسف عدم ترشح السيدات لمنصب "رئيس بلدية"

ddd

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

610ecfa1f4158

توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

220222203824817406069

الجمارك تعقد دورة حول الرقابة الداخلية والجمركية

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

إرادة ملكية بالسفير ضيف الله الفايز