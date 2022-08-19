عجلون: المدارس الحقليـة مشاريع ريادية لتعزيز التنمية الزراعية والبيئية

الوكيل الاخباري – تساهم المدارس الحقلية التي ينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعيـة في محافظة عجلون بتعزيز التنمية الزراعية والبيئية وتحقيق الأمن الغذائي .



وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الدكتور نزار حداد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدارس الحقلية تعتبر مصدر دخل للأسر الريفية والمزارعيــن، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به هذه المدارس كأداة للإرشاد التشاركي النوعي المتميز في نقل وتوظيف مخرجات البحث العلمي بالشكل الأمثل مع ضمان سرعة وصول المعلومة الدقيقة بالصورة المرجوة.

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