البدء بتجهيز مأوى للكلاب الضالة في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ الزرقاء حسن الجبور، عن تشكيل لجنة للبدء التجهيز لإقامة مأوى للكلاب الضالة في المحافظة على مساحة 20 دونما، وذلك بالشراكة بين سبع بلديات في المحافظة، حيث تم اختيار موقع المأوى في المنطقة الواقعة بين الهاشمية والسخنة.



وأكد المحافظ الجبور أن هذا المأوى يأتي ضمن الخطة التنفيذية التي أطلقتها المحافظة بالشراكة مع كافة الأجهزة الحكومية التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع جمعية “عناية” للرفق بالحيوان والبيئة.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة التي أطلقت في نيسان 2023 أدت إلى انخفاض نسبة العقر إلى مستويات قياسية.

اضافة اعلان



من جهته، أكد رئيس جمعية أحمد حسين التميمي أن استراتيجية الإطعام لتلك الكلاب الضالة، بالتعاون مع المطاعم ومصانع الأغذية، ستبقى مستمرة حتى الوصول إلى مجتمع آمن من خطر تلك الكلاب.



