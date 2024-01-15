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الإثنين، 15-01-2024 11:22 ص

البريد الأردني يتوسع بتقديم خدمات السحب والايداع لحسابات التوفير

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البريد الأردني، عن تقديم المكاتب البريدية خدمات خاصة بصندوق توفير البريد من فتح الحسابات وإجراء عمليات السحب والإيداع بسهولة وسرعة.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، فإن صندوق توفير البريد يقوم بإنجاز إجراءات المعاملات والخدمات الادخارية بسرعة، بالتعاون مع البريد الأردني، ما يسهل على المواطن الحصول على هذه الخدمات.


وأوضح البيان أن المكاتب البريدية المعتمدة والتي تقدم خدمات فتح الحسابات وعمليات السحب والايداع هي: إقليم الوسط : مركز بريد العاصمة، مكتب بريد القويسمة، مكتب بريد بيادر وادي السير، مكتب بريد أبو نصير، مكتب بريد الجامعة الأردنية ، مكتب بريد ماركا الشمالية، مكتب بريد الحسين الغربي، مكتب بريد طارق، مكتب بريد عمان الوسط، مكتب بريد السلط المركزي، مكتب بريد ديرعلا، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد ناعور، مكتب بريد الجيزة.


إقليم الجنوب: مكتب بريد الثنية، المزار الجنوبي، القصر، الطفيلة المركزي، معان المركزي، العقبة المركزي .


إقليم الشمال: مكتب بريد عجلون المركزي، جرش المركز، سما الروسان، الطيبة، المزار الشمالي، كفر أسد، الشونة الشمالية، دير أبي سعيد، بيت راس، ملكا، مكتب بريد سمر، جامعة اليرموك، الحصن، مكتب بريد المفرق المركزي.


 




 

 


 

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