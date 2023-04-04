البريد الأردني يفعل خدمة بوابة الدفع المالي الإلكتروني "إيلاف"

الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني تفعيل خدمة بطاقة بوابة الدفع المالي الإلكتروني "إيلاف".

اضافة اعلان



وقالت شركة البريد الأردني في بيان، الثلاثاء، إن الخدمة تمكن مستخدميها من تصميم بطاقتهم على الطريقة التي يرغبون بها، بالإضافة إلى عدة مزايا منها الدفع في أي نقاط بيع محليا وعالميا، والتسوق بكل سهولة عبر الإنترنت وتسديد الفواتير من خلال التطبيق، وإجراء الحوالات الدولية من "MoneyGram" وشراء القسائم الإلكترونية.



وأوضح البيان أنه يمكن طلب إصدار هذه البطاقة عبر مراجعة مكاتب البريد التالية: جبل عمان، تلاع العلي، خلدا وأم السماق، المدينة الرياضية، طارق، زهران، ضاحية الأمير حمزة، اللويبدة، الرصيفة، التبادل، الفحيص.

