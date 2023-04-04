الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

سرب من الطيور يهاجم طائرة "بوينغ" في أجواء مطار روسي

الحنيطي يزور لواء الملك الحسين بن علي والشرطة العسكرية الملكية

الملك يؤكد ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وتحذر من مرحلة جديدة من غياب الأمن

نظاما دعم الأحزاب وممارسة الأنشطة الحزبية ركيزة للانخراط في المسار السياسي

روسيا تصنع طائرات مدنية جديدة

تأكيد أردني أوروبي على ضرورة اتخاذ موقف فوري ضد الإجراءات الأحادية في فلسطين

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

بغداد وأربيل توقعان اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الثانية

الثلاثاء، 04-04-2023 03:50 م

البريد الأردني يفعل خدمة بوابة الدفع المالي الإلكتروني "إيلاف"

642c1a2907c75


الوكيل الإخباري - أعلن البريد الأردني تفعيل خدمة بطاقة بوابة الدفع المالي الإلكتروني "إيلاف".

اضافة اعلان


وقالت شركة البريد الأردني في بيان، الثلاثاء، إن الخدمة تمكن مستخدميها من تصميم بطاقتهم على الطريقة التي يرغبون بها، بالإضافة إلى عدة مزايا منها الدفع في أي نقاط بيع محليا وعالميا، والتسوق بكل سهولة عبر الإنترنت وتسديد الفواتير من خلال التطبيق، وإجراء الحوالات الدولية من "MoneyGram" وشراء القسائم الإلكترونية.


وأوضح البيان أنه يمكن طلب إصدار هذه البطاقة عبر مراجعة مكاتب البريد التالية: جبل عمان، تلاع العلي، خلدا وأم السماق، المدينة الرياضية، طارق، زهران، ضاحية الأمير حمزة، اللويبدة، الرصيفة، التبادل، الفحيص.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1680611986813

الحنيطي يزور لواء الملك الحسين بن علي والشرطة العسكرية الملكية

03_1

الملك يؤكد ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن

4202211145113520313509

نظاما دعم الأحزاب وممارسة الأنشطة الحزبية ركيزة للانخراط في المسار السياسي

642bf9d4e3bd5

تأكيد أردني أوروبي على ضرورة اتخاذ موقف فوري ضد الإجراءات الأحادية في فلسطين

8e095a47-7659-4a55-a9dd-c2cddc2707b1

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الثانية

Fr2wapdWIAI7p7c

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

أخبار متعلقة
11202289480389636148

البريد يفعل خدمة الحوالات المالية داخل الأردن بسقف 500 دينار وعمولة 1%

3202318141856292562042

اتفاقية تعاون بين البريد و الاستهلاكية العسكرية

22023515326699919536

البريد الأردني: إطلاق خدمة التحصيل عند الاستلام للشحنات المرسلة للسعودية