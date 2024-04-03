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الأربعاء، 03-04-2024 12:25 م

المياه والزراعة توقعان اتفاقية للحصاد المائي لإقامة عدد من الحفائر والسدود

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الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، تجديد مذكرة التفاهم للحصاد المائي.

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وجاء توقيع تجديد الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية الى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة تتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية. 

 

وتتضمن الاتفاقية إقامة عدد من الحفائر والسدود الصحراوية في عدد من المناطق.

 




 

 


 

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