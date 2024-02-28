البريد يطلق خدمة السحب المالي من مكاتبه لمنتفعي المعونة والمحافظ الالكترونية

الوكيل الإخباري

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- أعلن البريد الأردني عن إطلاق خدمة جديدة تمكن عملاء المحافظ الالكترونية من سحب الأموال التي يحتاجونها وأيضا تمكين منتفعي المعونة الوطنية من حملة المحافظ سحب رواتبهم الشهرية من المكاتب البريدية .وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأربعاء فإن هذه الخدمة قد تم إدخالها على خدمات البريد المتعددة من أجل توفير الوقت والجهد والمال على منتفعي المعونة الوطنية، وأيضا تمكين أصحاب المحافظ الالكترونية من سحب ما يريدون من أموال من خلال أقرب مكتب بريدي اليهم .وأشار البيان أن هذه الخدمة ستقدم في المكاتب البريدية اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 29/2/2024 خلال أوقات الدوام الرسمي في جميع مكاتب البريد المنتشرة في انحاء المملكة كافة.