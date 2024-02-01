اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري - أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الخميس، النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني.

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وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز يحرص عبر هذه الإطلالة الجديدة لموقعه الإلكتروني على إبراز إنجازاته التي تنسجم مع الواجبات الموكولة إليه ضمن نظامه، بحيث يعكس أسس الوقاية والمكافحة للأمراض، ومتابعة البيانات ذات العلاقة بالأمراض الوبائية الأكثر انتشارا على المستوى الوطني أو متابعتها إقليميا وعالميا بالتعاون مع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.



وبحسب بيان للمركز، أضاف البلبيسي، أن الموقع يبرز البرامج والدراسات والأبحاث والتوعية الصحية وأخبار ونشاطات ينفذها، إضافة إلى توفير أهم الروابط الإلكترونية للجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.



بدورها، أشارت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حمّاد، إلى أن تطوير الموقع جاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا لمعايير المواقع الإلكترونية الحكومية المتمثلة في إمكانية الوصول، وسهولة الاستخدام، والتصميم، إضافة إلى جودة المحتوى والأمان، ما يسهم في تحسين التواصل مع الجمهور وتعزيز الوعي الصحي.



ولفتت إلى أن النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني تمتاز بالتصميم الجذاب، والانسجام بين مختلف الروابط والأقسام التي يحويها، وفقا لمواصفات فنية عالية الجودة، وبطريقة تسهّل الوصول والتنقل بين محتوياته.



وبينت أن الموقع الجديد (www.jcdc.gov.jo) يحتوي أيضا على نوافذ وروابط ووصلات عدة، وقائمة الصفحة الرئيسية على جميع المعلومات ذات الصلة بالمركز باللغتين العربية والإنجليزية من المديريات والوحدات والبرامج والدراسات والأبحاث والتقارير والإحصائيات ورسائل التوعية الصحية.