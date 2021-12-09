البلبيسي : لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الوزارات إلا بتلقي جرعتي اللقاح

الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، على ضرورة إقبال الوافدين المقيمين على أرض المملكة، لتلقي جرعتي مطعوم كورونا، مشددًا على أنه سيتم في 15 كانون الأول الحالي تطبيق الإجراءات الجديدة لغير المطعمين من الوافدين والتي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.



وأشار إلى أن أمر الدفاع 35 لن يسمح لأي مواطن أو وافد بالدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو منشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية العام المقبل 2022.



ودعا الدكتور البلبيسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لأهميتها برفع المناعة ضد الفيروس والمتحورات، مشددا على الالتزام بلبس الكمامة، والتي تحمي الشخص من جميع أنواع الفيروسات، وإلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإقبال على تلقي المطاعيم .

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