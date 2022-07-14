البلبيسي يدعو كبار السن وذوي المناعة الضعيفة لارتداء الكمامة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة إلى ارتداء الكمامة. اضافة اعلان





وقال البلبيسي في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إنه عندما تم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة لم يكن يقصد بها عدم ارتدائها مطلقا، مشددا على أنه يمكن للأشخاص ارتداء الكمامة اختياريا سواء أكان ذلك في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.



وأضاف أن الكمامة تمنح مرتديها حماية من الفيروس وخاصة كبار السن وذوي المناعة الضعيفة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.



ونفى البلبيسي في حديث سابق لـ"الوكيل الإخباري"، دخول الأردن بموجة جديدة من كورونا، لافتا إلى وجود ارتفاع بالإصابات خلال الأسابيع الماضية.



يذكر أنه تم تسجيل وفاة واحدة و2135 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 27 للفترة 2-8 تموز من العام الحالي، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و702 ألفا و661 إصابة منذ بدء الجائحة.



وكانت دعت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم للعودة إلى ارتداء الكمامة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.