البلقاء: إطلاق مبادرة نحو بيئة أفضل لمجلس الخدمات المشتركة

الوكيل الاخباري - اطلق موظفو مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء اليوم مبادرة "نحو بيئة أفضل" لمكب النفايات بمنطقة الحمرة وتشجير المرحلة الأولى بالأشجار الحرجية للمناطق التي تم الانتهاء من طمرها وتأهيلها بمشاركة رئيسة لجنة الخدمات المجتمعية وعضو مجلس محافظة البلقاء سكاب العطيات.

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وقال رئيس المجلس محمد البقور، إن المبادرة تشكلت في مرحلتها الأولى من موظفي المجلس لتستقطب بعدها جميع المبادرات الراغبة بتحريج الأراضي وممرات ومداخل المكب، إضافة إلى الأماكن التي تم الانتهاء من طمرها والتي سيكون لها دور في تجميل المكان والحفاظ على البيئة.