الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد : صورة مذيعة اسرائيلية تشعل مواقع التواصل!

فرنسا وألمانيا تنددان بالتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

عاجل

المقاومة تعلن استهداف دبابة وتجمعاً لجنود الاحتلال

الأربعاء، 03-01-2024 05:41 م

إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

1


الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد.

اضافة اعلان


وتهدف المبادرة بحسب بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء، إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

التعليم العالي

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

12202314125448684759436

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

12024393741966657978

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

1

شباب رياديون: مواقف الملك تجاه قضايا أمته وفلسطين مصدر فخر للأردنيين والعرب والمسلمين

أخبار متعلقة
1704109441009

"الدراسة والعمل" أولويات وأمنيات الشباب في العام الجديد

11

اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين

1703336224697

مجالس المحافظات تدعم التدريب المهني بسيارات هايبرد وكهربائية

KKBP2itfosGxQp7jZSoHEfi7swhYbKm6joTmoZRC

معدل صندوق التقاعد للمهندسين: عدم إلزامية سداد الاشتراكات أول خمس سنوات للخريجين واستحداث شريحة تقاعدية بقيمة 150 دينارا

1703157873541

أمين عام "الشباب" يتفقد مركز شبابية في الكرك

9202317112818299074321

الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي