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الخميس، 17-08-2023 02:04 م

البنك الدولي يحول 15.5 مليون دولار لبرنامج أردني يعزز الفرص الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - حوّل البنك الدولي دفعة جديدة بقيمة 15.5 مليون دولار لبرنامج يعزز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، الذي بدأت الحكومة تنفيذه منذ عام 2016.

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ووفق بيانات للبنك فإن الدفعة الجديدة التي حوّلها البنك في آب الحالي، رفعت إجمالي مدفوعات البرنامج إلى قرابة 400 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات سياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة.


وحقّق برنامج الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما كبيرا" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات للبنك.


ووافق البنك الدولي على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.


 




 

 


 

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