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الأربعاء، 19-07-2023 10:21 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة لذكرى اغتيال الملك عبد الله الأول

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأربعاء، وثيقة بمناسبة الذكرى 72 لاغتيال الملك عبدالله الأول، تتضمن خبرًا في صحيفة "Evening Star" البريطانية، بتاريخ 20 تموز من عام 1951.

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وأوضح المركز في بيان له، أن أهمية هذا العدد تكمن تحديدا في الوجدان الأردني عامة والهاشمي خاصة بوصفه يحمل على صفحته الرئيسة العنوان الرئيس الذي اختارته الصحيفة لنفسها، والذي ينبئ البريطانيين بوفاة جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين إثر حادث اغتيال عنيف، تحت عنوان " اغتيال ملك الأردن عبدالله".

 




 

 


 

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