البيئة تطلق الحملة الوطنية للنظافة اليوم

الوكيل الإخباري- دعا وزير البيئة الدكتور معاويه الردايده ، المواطنين في محافظات المملكة كافة ، إلى المشاركة في حملة النظافة العامة "بسواعدنا.. نحمي بيئتنا"، التي اطلقتها الوزارة ، بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية كافة ، والإدارة الملكية لحماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني ، اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 تنفيذا لمحاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية ، التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

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وأكد الردايده على أن المسؤولية الوطنية تجاه القضايا البيئية هي مسؤولية الجميع، والاهتمام بها واجب وطني يوجب الاهتمام والمتابعة.



وتجدر الإشارة..الى أن الحملة ستشمل محافظات المملكة كافة، وفي المواقع التالية: - -محافظة العاصمة عمان : غابات سيل حسبان .



- محافظة البلقاء : منطقة جلعاد .



- محافظة الزرقاء : قضاء الازرق ( ساحات المشروع التنموي امتداد قلعة الازرق الاثرية باتجاه دار بلدية الازرق) .



- محافظة الكرك : غابة اليوبيل .



- محافظة الطفيلة : غابة الشيخ حمد الجازي / لواء بصيرا .



- محافظة إربد : غابات الشعلة / لواء بني كنانة .



- محافظة عجلون : مثلث الطياره بين سوس راسون واشتفينا .



- محافظة جرش : محمية غابات دبين .



- محافظة المفرق : حديقة خط الحديد الحجازي الأردني ..محطة المفرق .



- محافظة معان : طريق جامعة الحسين ..من ( بوابة كلية معان الجامعية إلى بوابة جامعة الحسين ) .



- محافظة مأدبا : من إشارة الجامعة الأمريكية بإتجاه شارع المية.



- وادي الأردن : منطقة الزارا / لواء الشونة الجنوبية.



- لواء البتراء : منطقة أم صيحون والبتراء الصغيرة.



- قضاء الظليل : داخل ومحيط ملعب وحديقة الهاشميين .