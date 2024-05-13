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الإثنين، 13-05-2024 08:10 ص

شهيدة و10 إصابات في قصف لمنزل بحي الشجاعية في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في اليوم الـ220 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر ، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد فلسطينية وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في بلوك 2، وبلوك 4، في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض."

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وفا


 




 

 


 

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