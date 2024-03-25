التدريب المهني: إنشاء أكاديمية لفنون الطهي في العقبة

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة سبل تطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وينسجم مع احتياجات سوق العمل، والقضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية وتوفير الفرص النوعية المستدامة للشباب.

اضافة اعلان



وقال الغرايبة إن المؤسسة وبالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، ستباشر بإعادة تأهيل فندق السابلة التابع للمؤسسة والمباشرة بإنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل في المحافظة.



وأكد أهمية تطوير منظومة التدريب المهني ووضع خطة للبدء باستحداث تخصصات وبرامج متخصصة في المحافظة مبنية على المعايير الدولية، لافتاً إلى أن المؤسّسة جزء أساسي من عناصر التنمية، ومعنية في عمليات التأهيل والتدريب وتنمية المهارات لدى الشباب والشابات من أجل صقل مهاراتهم وإدخالهم لسوق العمل وفقاً لمتطلباته.



من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، استعداد المجلس للتعاون الكامل مع المؤسسة من خلال إتاحة البنية التحتية لإنشاء الأكاديمية لإتاحة فرص التدريب النوعي للشباب الذكور والإناث.



وأشار إلى دور مؤسسة التدريب المهني المتميز وأهمية مساندتها وتقديم جميع أشكال الدعم لها، لتطوير المنظومة التدريبية فيها، لافتاً إلى تجربة مجلس المحافظة مع المؤسسة في تطوير البرامج التدريبية المطبقة في المعهد خلال السنوات الماضية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.







