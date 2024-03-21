تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة .



التحذيرات :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.