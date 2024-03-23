الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 آذار الحالي بمشاركة 12 مكتب سياحة وسفر، إضافة الى سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية والملكية الأردنية، وبحضور السفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة.

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وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن مشاركة الأردن في المعرض لهذا العام جاءت ضمن جناح مميز يضم أجمل ما توفره الوجهات السياحية الأردنية، بما في ذلك المواقع الأثرية الرائعة، والتجارب الثقافية والدينية المهمة، حيث استقطب جناح الأردن اهتمام الزوار بفضل تقديمه لمحة شاملة عن التنوع السياحي الذي يقدمه الأردن كوجهة سياحية.



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات "يعد معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والأسفار فرصة حقيقية للترويج السياحي للمملكة، حيث يعد أكبر حدث للسفر في روسيا والمنطقة، كما يجلب ممثلي الصناعة السياحية في روسيا ومناطق أخرى من العالم".



وأضاف "ان المعرض يعد المكان المفضل للالتقاء والتسويق السياحي وفرصة للالتقاء مع المشغلين السياحيين والإعلاميين، كما يسمح بالتعرف أكثر على وجهة السياح والحصول على فكرة حقيقية فيما يخص السوق السياحي الأردني وما يتميز به من عناصر جذب للسياح الروس".



وتابع عربيات "ان مشاركتنا كهيئة في معرض موسكو للسياحة والسفر تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز السياحة الأردنية وجذب المزيد من السياح الروس إلى المملكة"، مؤكداً سعي الهيئة من خلال مشاركتها بالمعرض الى زيادة أعداد السياح للمملكة وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال السياحة والسفر.



وأشار الى أن المشاركة الأردنية تمثل فرصة لتعزيز العلاقات السياحية، وزيادة الوعي بالوجهات السياحية الأردنية بين الجمهور الروسي، حيث ساهمت هذه المشاركة في توقيع بعض الاتفاقيات بين مكاتب السياحة والسفر الأردنية والروسية لزيادة عدد السياح الروس الذين يزورون الأردن، وبالتالي تعزيز القطاع السياحي.



وأكد عربيات ان أهداف مشاركة الأردن في المعرض اشتملت أيضا على بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الشركات والوكلاء السياحيين الروس مع وجود خط طيران مباشر من روسيا الى الأردن.



وتوقع أن تسهم مخرجات مشاركة الأردن في المعرض في زيادة اعداد السياح الروس الذين يزورون الأردن مستقبلا، وتعزيز الأردن لمكانته كوجهة سياحية مفضلة لدى السوق الروسية.