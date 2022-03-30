التدريب المهني تُخرج المشاركات بدورة درزة الخياطة بالكورة

الوكيل الإخباري - خرجت مؤسسة التدريب المهني بإقليم الشمال، اليوم الأربعاء، المشاركات في أعمال الدورة التدريبية "مشغل آلة درزة الخياطة "، والتي نظمتها المؤسسة في مركز "شابات دير أبي سعيد" النموذجي بالتعاون مع مديرية شباب إربد.

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وقال مدير فرع المؤسسة بإقليم الشمال الدكتور يوسف الشريدة، خلال حفل التخريج الذي رعاه متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، إن الدورة تأتي تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة مع جميع القطاعات التنموية والتكاملية في مؤسسات القطاع العام.



وأشار إلى أهمية تلك الدورات لضمان وصول خدمات التدريب المهني النوعية إلى مناطق وقرى المملكة كافة، من خلال توفير أماكن التدريب الملائمة، والمجهزة بأحدث المعدات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة، وتسهيل وصول الشباب والشابات إليها.



وثمن مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي، دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل وتدريب الشباب والشابات على احتراف المهن المختلفة، ما يساعد على توفير فرص عمل مناسبة للقطاع الشبابي.



وقالت مديرة مركز "شابات دير أبي سعيد" ديما الشريدة، إن الدورة التي استمرت لثلاثة شهور، تضمنت تدريب 15 فتاة من المجتمع المحلي، على تجهيز آلة الدرزة الصناعية وتشغيلها، وتطبيق جميع الخطوات العملية المتعلقة بتجميع أجزاء قطع الملابس المصنوعة.



وسلم الكعابنة، خلال الحفل الذي حضره أعضاء مجلس محافظة إربد عن لواء الكورة، وممثلون عن المجتمع المحلي، الشهادات على خريجات الدورة.

