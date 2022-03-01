الهواري يبحث ظاهرة مقاومة الميكروبات للأدوية مع الصحة العالمية

الوكيل الإخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه أمس الاثنين، مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف الدكتورة حنان بلخي والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة لبحث دعم الخطة الوطنية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات.

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وبحث الهواري وبلخي سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة بشأن العمل الشامل لمقاومة مضادات الميكروبات خلال العامين 2022 و2023، ومراجعة التقدم المنجز في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات حتى الآن وتحديد المجالات ذات الأولوية للدعم المستهدف.



وأكد الهواري، خلال اللقاء الذي حضره ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتورة جميلة الراعبي وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، على أهمية تطوير القطاع الصحي وترسيخ تعزيز القدرات الصحية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR) والتي تم تحديدها ضمن سبع دول أولية للاستفادة من حزمة تقنية شاملة لدعم تنفيذ خطط العمل الوطنية (NAP).



وبيّن الهواري أن وزارة الصحة اتخذت العديد من الاجراءات المدروسة للوقاية من مخاطر الجراثيم المقاومة للمضادات تهدف بمجملها إلى الحد من الوفيات وانتشار الامراض.



وأشار الهواري إلى أنّ العمل جار على تنفيذ بنود خطة الوزارة الوطنية (2018-2022) لاحتواء مقاومة الميكروبات المكونة من خمسة معايير تماشياً مع الخطة العالمية لمقاومة الميكروبات، بالاضافة إلى وجود لجنة وطنية متعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في الاردن وإنشاء مركز تنسيق وطني لمتابعة بيانات نظام الرصد.



وشدد الهواري على أهمية التوعية بمخاطر استعمال مضادات الميكروبات غير المبررة، مؤكداً سعي الوزارة لتنظيم اجراءات وصف الأدوية فيما يتعلق بمضادات الميكروبات بالشراكة مع نقابة الصيادلة، وتفعيل قانون المساءلة الطبية بهذا الخصوص للحد من صرف هذه المضادات دون ضرورة.



وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في دعم جهود وزارة الصحة في مختلف المجالات الصحية ومكافحتها للجراثيم المقاومة للمضادات.



من جهتها قالت مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف الدكتورة حنان بلخي إنّ المنظمة تقدم الدعم التقني للبلدان لتسريع تنفيذ خطط العمل الوطنية وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية للتصدي لظاهرة مقاومة الميكروبات للأدوية.



وأضافت "يُعد الأردن من بين البلدان السبعة المستفيدة من الدعم الفني من قبل منظمة الصحة العالمية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمقاومة الميكروبات للأدوية و ذلك بدعم من المملكة العربية السعودية".



بدورها قالت ممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي انّ الأردن هو رابع دولة في إقليم شرق المتوسط تصادق على خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للأدوية.



وأضافت أنّ منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم الفني للأردن لتعزيز السياسات والممارسات ونظم الرصد وكفاءة المختبرات والوقاية من العدوى ومكافحتها وزيادة الوعي.



