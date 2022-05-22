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الأحد، 22-05-2022 04:43 م

"التدريب المهني" توقع اتفاقية تدريب على تصنيع مواد أنظمة الجدران الجافة

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الوكيل الإخباري - وقعت مؤسّسة التدريب المهني، الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة خاصة في مجال التدريب على تصنيع مواد أنظمة الجدران الجافة "ألواح الجبس وغيرها" بمختلف أنواعها وأنظمة الجدران والأسقف المعلقة والقصارة الداخلية، ليتم تنفيذ برنامج تدريبي مشترك بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل، بحسب ما ذكرت المؤسسة في بيان.

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مدير عام مؤسّسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، قال إنّ المؤسّسة "حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الذكور والإناث، والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب، وأنّ المؤسّسة لديها 36 معهد، و348 مشغل تدريبي موزعة في جميع محافظات المملكة".


وأكد أنّه "سيتم تطوير البرنامج التدريبي المتعلق بهذا المجال بالتعاون بين الطرفين وفقاً لاحتياجات سوق العمل"، موضحاً أنّه "سيتم تنفيذه في معهد تدريب ناعور كمرحلة أولى مع إمكانية التوسع فيه مستقبلاً وفتح مجال التدريب في إقليمي الشمال والجنوب".


وجاءت هذه الاتفاقية، وفق البيان، "بعد النجاح الذي حققه التعاون بين الجانبين (المؤسسة والشركة الخاصة) من خلال اتفاقية وُقعت عام 2014، استفاد منها ما يقارب 270 متدرب في هذا المجال الذي يعد مطلوباً في سوق العمل".


 




 

 


 

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