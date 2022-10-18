التدريب المهني في الطفيلة يباشر ببرنامج قدرة 2

الوكيل الاخباري- باشر معهد التدريب المهني في الطفيلة، بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية، باستقبال طلبات الالتحاق والقبول بحزمة برامج تدريبية مجانية، ضمن برنامج "قدرة 2"، والتي تتضمن عدة مزايا وإعفاءات من أجور التدريب والخدمات الأخرى.

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ودعا مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة، المهندس محمد الشرايدة، الراغبين بالتدريب على البرامج التي أعلنت عنها مؤسسة التدريب المهني، والتي تتضمن 3 تخصصات مهنية موجهة للشباب الأردني والسوري، إلى التسجيل من خلال محطات المعهد في الطفيلة وموقع المؤسسة الإلكتروني.



وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح باب القبول والتسجيل في 3 تخصصات ضمن مستوى محدد المهارة وتشمل، مساعد ميكانيكي للمركبات الخفيفة، ومساعد كهربائي تمديدات كهربائية منزلية، ومساعد حداد فاصون ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 30 عاما دون دفع أي رسوم، حيث سيتم إعفاء المتدربين من جميع الرسوم والأجور والخدمات وصرف مبلغ 100 دينار لكل متدرب في نهاية الدورة.



ولفت المهندس الشرايدة إلى أن هذه الدورات ستسهم في رفد سوق العمل المهني في الطفيلة بالعمالة المدربة والماهرة وتنظيم سوق العمل المهني، وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل.

وأوضح أن شروط التسجيل تتضمن قدرة المتقدم للتدريب على إجادة القراءة والكتابة وأن يكون أردني أو سوري الجنسية، فيما مدة البرنامج التدريبي تتراوح بين 3 و 6 أشهر وحسب طبيعة البرنامج، بينما يشمل التدريب داخل المعهد وفي موقع العمل، مشيرا إلى أن المتدرب سيحصل في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة معتمدة من مؤسّسة التدريب المهني، وشهادة مزاولة مهنة صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومكافأة بدل مواصلات في نهاية الدورة التدريبية، وتأمين ضد إصابات العمل طوال فترة البرنامج التدريبي.