التراث الملكي ينشر فيديوهات حول البادية الأردنية ومشروع ري رحمة بوادي عربة

الوكيل الإخباري - نشرت صفحة التراث الملكي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات عن مشروع ري رحمة في وادي عربة، والبادية الجنوبية، وما يجسده أبناؤها من طيبة وأصالة وكرم.



وتناول "فيديو" على الصفحة، مشروع ري رحمة الزراعي في منطقة وادي عربة جنوب المملكة، كأحد المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



ويهدف المشروع إلى تطوير المنطقة وتحسين مستوى معيشة أبنائها ومحاربة الفقر والبطالة فيها، في إطار رؤية ملكية لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز دور الأردنيين في هذا الجانب.

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ويتضمن المشروع الذي يمتد على مساحات واسعة من منطقة وادي عربة، إقامة خزانات تجميعية لمياه الأمطار، وإنشاء شبكات طرق زراعية وخطوط ناقلة، وبما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجه، وتعزيز دور أبناء المنطقة في هذا المجال، ويلبي طموحاتهم.



كما يتضمن إنشاء سدي رحمة والفيدان بسعة تخزينية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب من المياه، وتوزيع 3500 وحدة زراعية على المواطنين في المنطقة، استفاد منها 640 أسرة.



وتشرف جمعية رحمة التعاونية الزراعية على المشروع الذي يقوم على 1800 دونم من الأراضي تحولت إلى مسطحات خضراء نتيجة الزراعة المائية، إذ زرعت 200 دونم منها بالتفاح على نظام الزراعة المكثفة، و100 دونم بالمشمش بأصناف تتناسب مع طبيعة المنطقة وتربتها وظروفها الجوية.



ونشرت الصفحة فيديو آخر حول البادية الجنوبية، وما تحمله من عراقة وأصالة وما تعتز به من قيم، وما يحمله أهلها من شيم وخصال طيبة جعلتهم محل تقدير وإعجاب كل الأردنيين، بعد أن بادلوا الحب بالعمل والأمل، وملأوا صدورهم بالكرم ليعودوا عبر ربع قرن رسم حاضرهم وتجسيد رؤية ملكية لغد أفضل.



ويصور الفيديو الحياة في بادية الأردن الجنوبية، ويشير إلى أن أبناء البادية كانوا من أوائل من حمل اللواء، وأسهموا في نهضته، فيما يتضمن الفيديو أبرز زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني للبادية الجنوبية، ولقاءاته المستمرة مع أبنائها.



كما يظهر الفيديو صورا من النهضة والتطور التي تشهدها مناطق البادية الجنوبية منذ ربع قرن في مختلف المجالات الصناعية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية والزراعية والرياضية.