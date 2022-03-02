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الأربعاء، 02-03-2022 11:59 ص

التربية: الاختبارات التشخيصية لطلبة المدارس الخاصة اختيارية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد مدير مديرية التعليم الخاص في الوزارة الدكتور محمد العلوان أن الاختبارات التشخيصية لطلبة المدارس الخاصة اختيارية .

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وأضاف العلوان اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن المداس الخاصة لها حرية الاختيار بإجراء الاختبارات التشخيصية لطلبتها منوها أنها تجرى امتحانات تقييمية خاصة بها.


وبدأت التربية بإجراء الاختبارات التشخيصية لطلبة المدارس الحكومية اعتبارا من الاثنين 28 شباط / فبراير الماضي ، وحتى يوم غد الخميس 3 آذار/مارس.


وتهدف الاختبارات التشخيصية الوقوف على مدى حجم الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وتبيان مدى الضعف لديهم .



 




 

 


 

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