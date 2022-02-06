توضيح حول دوام طلبة غرف المصادر في المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري - قال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إن طلبة غرف المصادر في المدارس الخاصة مشمولون بالدوام الذي بدأ في الأول من الشهر الحالي.

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وأوضح بيان المجلس اليوم الأحد، أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت للمجلس حول قرار وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي، والقاضي ببدء الدوام اعتباراً من 1 شباط الحالي، في (مدارس الصم ومدرسة عبدالله بن ام مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين وغرف الاعاقة في المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة ومراكز التربية الخاصة النهارية)، فأن المجلس وبعد الاستفسار والتواصل مع وزارة التربية والتعليم، يؤكد أن المقصود بـ (غرف الاعاقة في المدارس الخاصة) هو غرف المصادر في هذه المدارس، وبالتالي فإنها مشمولة بهذا القرار.