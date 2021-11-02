التربية : الامتحان التشخيصي لطلبة المدارس بعد منتصف الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - كشفت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات أن الامتحان التشخيصي " الوطني " لطلبة المدارس سيعقد بعد منتصف الشهر الحالي ما بين 15 - 20 تشرين الثاني / نوفمبر .

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وأضافت قبيلات اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن الامتحان سيشمل الطلبة من الأول ابتدائي إلى الأول ثانوي لمادتي العربي والرياضيات مشيرة إلى أن الامتحان في مراحل إعداده الأخيرة .



ونوهت أن الامتحان يهدف إلى معرفة نتائج برنامج الفاقد التعليمي وتحليلها وتقديم توصيات بشأنها لتحسين مخرجات التعليم في المدارس.





