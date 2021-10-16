قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة

الوكيل الإخباري - أصدر مجلس التعليم العالي قرارات هامة تتعلق بقبول الطلبة وفق بيان للمجلس السبت، فقد قرر ما يلي:

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1) الموافقة على السماح لجامعة الحسين بن طلال قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولاً مباشراً من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021 / 2022 ) شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي (2021 / 2022)، والأعداد المقررة للقبول.

2) الموافقة على السماح لجامعة الطفيلة التقنية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولاً مباشراً من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021 / 2022 ) شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي (2021 / 2022 )، والأعداد المقررة للقبول.



3) الموافقة على السماح للجامعة الهاشمية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، شريطة التقيد بالحدود الدنيا للمعدلات التنافسية لكل فئة للعام الجامعي 2021 / 2022 وحسب الشواغر المتوفرة في تخصصات الجامعة وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022 .



4) الموافقة على السماح لكليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021 / 2022) شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2021 / 2022، والأعداد المقررة للقبول:



كلية الأميرة رحمة الجامعية.

كلية الشوبك الجامعية.

كلية العقبة الجامعية.

كلية عجلون الجامعية