عودة التعليم الوجاهي للجامعات الخاصة اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - يعود طلبة الجامعات الخاصة، الأحد، إلى مقاعدهم الدراسية، بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، قضاها الطلبة خارج أسوار جامعاتهم، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، للحفاظ على سلامة الطلبة و الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعات من تفشي جائحة فيروس كورونا.

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت في وقت سابق، خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي (2021 / 2022)، والتي تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للدرجات العلمية والمستويات الدراسية كافة.



وأكدت الخارطة بأن العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات الأردنية أصبحت متاحة في العام الجامعي (2021/ 2022)، ولكن الوجود الطلابي داخل الحرم الجامعي في ظل الوضع الوبائي القائم في المملكة وفي العالم يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات مهمة تهدف للتقليل من خطورة زيادة انتشار وباء كورونا، وذلك باتباع بعض الإجراءات التي وضحتها الخارطة.



ولفتت الوزارة النظر إلى أن تقليل عدد الإصابات يستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية وكذلك زوار الجامعات.