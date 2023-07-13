السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الخميس، 13-07-2023 08:15 م

التربية تؤكد حول سؤال في امتحان الرياضيات: خطأ طباعي أدى إلى خطأ علمي

9201818155111624016242


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الخميس "إنه سيتم احتساب العلامة المخصصة للفرع الثاني من السؤال الثالث لمبحث الرياضيات الذي تقدم به الطلبة بالفرع العلمي ممن وصلوا إلى خطوة التعويض في السؤال، وإن ما حدث هو نتيجة خطأ طباعي أدى إلى خطأ علمي".اضافة اعلان


وأشار كنانة إلى أن الفريق الفني من المتخصصين الذين ناقشوا الورقة الامتحانية الخاصة بامتحان الرياضيات أوردوا في تقريرهم أن الورقة الامتحانية جاءت جميع فقراتها من المنهاج الدراسي، وأنها راعت الفروق الفردية بين الطلبة بنسب مناسبة.

وتابع كنانة: "بدأنا يوم السبت الماضي بتصحيح الدفاتر لمبحث اللغة العربية، وعلى وشك الانتهاء منها، وأما باقي المباحث فلا تزال عمليات التصحيح مستمرة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
497960

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-07-13 130156

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات "الورقة الثانية"

51253_large

13 إجراء لمعالجة الفاقد التعليمي في الرياضيات والعربية

Screenshot 2023-07-10 125109

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات

777777

طلبة توجيهي: أسئلة امتحان اللغة العربية من سهلة إلى متوسطة

920212694324871556332

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة المعلمة حنان في إربد

2

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية