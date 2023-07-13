التربية تؤكد حول سؤال في امتحان الرياضيات: خطأ طباعي أدى إلى خطأ علمي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الخميس "إنه سيتم احتساب العلامة المخصصة للفرع الثاني من السؤال الثالث لمبحث الرياضيات الذي تقدم به الطلبة بالفرع العلمي ممن وصلوا إلى خطوة التعويض في السؤال، وإن ما حدث هو نتيجة خطأ طباعي أدى إلى خطأ علمي".وأشار كنانة إلى أن الفريق الفني من المتخصصين الذين ناقشوا الورقة الامتحانية الخاصة بامتحان الرياضيات أوردوا في تقريرهم أن الورقة الامتحانية جاءت جميع فقراتها من المنهاج الدراسي، وأنها راعت الفروق الفردية بين الطلبة بنسب مناسبة.وتابع كنانة: "بدأنا يوم السبت الماضي بتصحيح الدفاتر لمبحث اللغة العربية، وعلى وشك الانتهاء منها، وأما باقي المباحث فلا تزال عمليات التصحيح مستمرة".