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الثلاثاء، 15-02-2022 10:35 ص

التربية تحدد الدوام عن بعد لهذه الفئة من الطلبة

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن دوام الطلبة الذين يعانون من أمراض نقص المناعة المزمنة سيبقى عن بعد.

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وقالت قبيلات خلال تصريحات لإذاعة أمن اف ام، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من هؤلاء الطلبة احضار تقرير طبي عن حالتهم الصحية بالإضافة لموافقة خطية من الأهل.

 

وأضافت أن الدوام لكافة الطلبة سيكون وجاهيا، وسيبدأ الأحد المقبل وفق البروتوكولات الصحية.

 

وأشارت قبيلات إلى وجود اختبار تشخيصي للطلبة من الصفوف الرابع إلى العاشر في مبحثي الرياضيات واللغة العربية.

 

 




 

 


 

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