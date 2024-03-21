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الخميس، 21-03-2024 10:29 ص

التربية: تحويل مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي إلى البنوك اليوم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم تحويل مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية إلى البنوك اليوم.

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وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم الصرف للمعلمين والمعلمات اليوم الخميس واستكمالها يوم الأحد القادم .


وكان مصححي ومراقبي امتحانات "التوجيهي" للدورة التكميلية اشتكوا من تأخر صرف وزارة التربية والتعليم مخصصاتهم المالية المستحقة.


وانتهت امتحانات الدورة التكميلية يوم الاثنين الموافق 15 كانون الثاني الماضي بمشاركة 81.614 مشتركا وتم إعلان النتائج في مطلع شهر شباط الماضي .




 




 

 


 

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