الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 05:34 م

التربية : تحويل 196 شعبة للتعليم عن بعد بسبب كورونا

مدرسة


الوكيل الاخباري -  قالت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والمالية نجوى قبيلات، أن 196 شعبة محولة حاليا إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا  من اصل 1056 شعبة كانت محولة للتعليم عن بعد من مجموع عام "للشعب الصفية " اكثر من 82 الف شعبة صفية في المملكة.

وأوضحت قبيلات في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المدارس بلغت 0.03 %، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتحويل الدراسة عن بعد في عدد من الشعب الصفية بسبب إصابات بين الطلاب فيها . 

واضافت أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، أجرت فحوصات عشوائية في جميع مدارس المملكة بلغ عددها منذ بداية العام الدراسي 80893 فحصاً.

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